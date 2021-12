Radja Nainggolan dient Standardfan van antwoord op sociale media

Royal Antwerp FC verloor afgelopen zondag met 2-3 van Standard na een wedstrijd vol incidenten.

De wedstrijd zal nog lang blijven hangen in de hoofdjes van alles en iedereen. Sportief was het een leuke partij, extra-sportief draaide het eventjes anders uit.

Radja Nainggolan was achter vooral blij dat zijn ploeg heel veel karakter toonde na de uitsluiting van Abdoulaye Seck. Dat liet hij ook weten op Twitter.

Hij voegde eraan toe dat er drie punten verloren waren, maar dat het kampioenschap nog lang duurt. “Er is iets bijzonder vreemds met de beslissingen geweest, maar meer zal ik niet zeggen,” schreef de speler van The Great Old.

Een supporter van Standard schreef daar een reactie bij en zei dat Nainggolan een slechte verliezer was. “Ik heb niks fout gezegd over Standard”, reageerde Nainggolan koeltjes.