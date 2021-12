Brian Priske laat zich over situatie rond Seck: "Het is aan Seck en Amallah om het uit te zoeken"

Het sleutelmoment in de wedstrijd tussen Antwerp en Standard was ongetwijfeld de rode kaart voor Seck. De centrale verdediger leek te reageren op een opmerking van Amallah, waardoor de stoppen zijn doorgeslagen bij Seck.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, weet niet wat er gezegd is en wilde dan ook niet veel kwijt over de gebeurtenissen. "Geen idee wat er gezegd is, maar Seck blijft wel achter met een rode kaart. Het is niet aan mij om te zeggen wat er gebeurd is. Seck en Amallah moeten het uitzoeken", legde Priske na de wedstrijd uit op de persconferentie.

"Het is rood voor Seck en geel voor Amallah. We kunnen er niet veel meer aan veranderen. De scheidsrechter heeft beslist en het was dan mijn taak om uit te dokteren hoe we het verder met tien man gingen aanpakken", aldus Priske.