Datum: 14/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: OH Leuven meteen in de problemen tegen Dender!

Zaterdagnamiddag kijken OH Leuven en FCV Dender elkaar in de ogen. Beide ploegen staan in de rode zone en kunnen elkaar dus veel pijn doen. Mazzu kiest voor Prévot als vervanger van Tobe Leysen. Maertens komt ook terug in de ploeg.

Tijd   10' 29" 
Brandon Morren
7

Goal 		Doelpunt van Roman Kvet (Bruny Nsimba)
De eerste kans van Dender is meteen raak! Toshevski geeft de bal voor doel waar Nsimba de bal aan de tweede paal terug kopt. Kvet komt goed ingelopen werkt het leer prima binnen.
4
 De Leuvenaars kunnen voor het eerst waarschuwen met een afgeweken bal.
1
 De bal rolt in Leuven!
1
 OH Leuven - FCV Dender EH: 0-0
OH Leuven (OH Leuven - FCV Dender EH)
OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Takahiro Akimoto - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Thibaud Verlinden - Lukasz Lakomy - Henok Teklab - Óscar Gil Regaño - Mathieu Maertens - Siebe Schrijvers - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Birger Verstraete - Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Kyan Vaesen - William Balikwisha - Sory Kaba - Theo Radelet - Davis Opoku

FCV Dender EH (OH Leuven - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Fabio Ferraro - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Roman Kvet - Bruny Nsimba - David Toshevski
Bank: Louis Fortin - Bo De Kerf - Krzysztof Koton - Nathan Rodes - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 6.07  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Akimoto Takahiro 6.39  
Nyakossi Roggerio 6.32  
Pletinckx Ewoud 6.26  
Verlinden Thibaud 6.54  
Lakomy Lukasz 6.24  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Teklab Henok 6.04  
Gil Regaño Óscar 6.2  
Maertens Mathieu 5.93  
Schrijvers Siebe 6.39  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 6.66  
Bank
Verstraete Birger  
Ominami Takuma  
George Wouter  
Karim Traoré Abdoul  
Vaesen Kyan  
Balikwisha William  
Kaba Sory  
Radelet Theo  
Opoku Davis  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 6.81  
Goncalves Bryan 6.64  
Cools Kobe 6.62  
Marijnissen Luc 6.99  
Marsoni Sambu Mansoni Junior  
Ferraro Fabio 6.52  
Viltard Malcolm 6.73  
Mbamba Noah 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Sambu Marsoni 6.2  
Kvet Roman 7.71  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Nsimba Bruny A 7.25  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Toshevski David 6.48  
Bank
Fortin Louis  
De Kerf Bo  
Koton Krzysztof  
Rodes Nathan  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

