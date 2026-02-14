LIVE: OH Leuven meteen in de problemen tegen Dender!

OH Leuven: Maxence Andre Prévôt - Takahiro Akimoto - Roggerio Nyakossi - Ewoud Pletinckx - Thibaud Verlinden - Lukasz Lakomy - Henok Teklab - Óscar Gil Regaño - Mathieu Maertens - Siebe Schrijvers - Chukwubuikem Ikwuemesi

Bank: Birger Verstraete - Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Kyan Vaesen - William Balikwisha - Sory Kaba - Theo Radelet - Davis Opoku



FCV Dender EH: Gauthier Gallon - Bryan Goncalves - Kobe Cools - Luc Marijnissen - Junior Marsoni Sambu Mansoni - Fabio Ferraro - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - Marsoni Sambu - Roman Kvet - Bruny Nsimba - David Toshevski

Bank: Louis Fortin - Bo De Kerf - Krzysztof Koton - Nathan Rodes - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte