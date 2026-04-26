Reactie STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"
Anderlecht had voor de play-offs uitgesproken dat de derde plaats het doel was. Het wordt heel moeilijk om die doelstelling te behalen, vooral met een STVV dat volledig op toerental gekomen is.

Na Anderlecht te kloppen in een rechtstreekse confrontatie maakte STVV er in Mechelen voornamelijk na de pauze een mooie show van. "Ik ben vooral blij dat we een hele goede zaak doen voor die derde plaats. Dat was vanavond natuurlijk de bedoeling", reageert Wouter Vrancken. Kan Europees voetbal STVV überhaupt nog ontlopen? "Wat wil je dat ik zeg? Alles kan in het voetbal, maar we doen een goede zaak."

Vrancken keek voorafgaand aan de play-offs met een duidelijke blik naar de situatie. "Iedere driepunter is van levensbelang om onze ambities waar te maken. De jongens hebben nog maar eens laten zien dat het niet op is, wat soms gesuggereerd werd wanneer een ploeg die een laag blok neerzette tegen ons punten pakte. We laten al weken zien dat het niet op is."

STVV pakt na ongelukkige start in play-offs 7 op 9

Zo heeft STVV toch min of meer zijn gram kunnen halen tegenover de sceptici. "In de eerste twee wedstrijden kregen we niet wat we verdienden. Als je dan buitenshuis een punt haalt en daarna nog eens 6 op 6 pakt, mag je tevreden zijn over de 'heenronde' van de play-offs. De ambitie is nu om gewoon die derde plaats vast te houden."

Dat STVV er zo goed voor staat, heeft er ook mee te maken dat in Mechelen nog voor rust de ommekeer vorm kreeg. Joedrick Pupe kwam op het scorebord. "Ja, ik zag de keeper wat ver uit doel staan. Neen, dat is niet waar (lacht). Het was gewoon als voorzet bedoeld en die gaat binnen. Soms moet het eens meezitten. Het is nu aan Anderlecht. Zij moeten winnen. Wij kunnen vanavond rustig kijken wat de stand is."

STVV wil derde plaats veiligstellen

Met een achterstand van acht punten op Sint-Truiden begon Anderlecht aan de Brusselse derby tegen Union. Paars-wit slikte echter al snel twee doelpunten. "Die derde plaats moeten we gewoon proberen veilig te stellen", spreekt Ilias Sebaoui vanuit Truiens oogpunt. "We hebben vandaag een heel mooie zaak gedaan, net als donderdag. Dat is ons gelukt, maar we moeten gefocust blijven."

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

17:55
LIVE: Anderlecht met achterstand en met tien man de rust in tegen Union Live

LIVE: Anderlecht met achterstand en met tien man de rust in tegen Union

19:25
LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong! Live

LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong!

19:32
Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

19:30
Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

19:00
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

18:30
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

17:30
Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

17:04
1
Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

17:00
Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

16:30
Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

16:00
LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26
Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

15:30
1
Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

15:00
Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

14:30
5
Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

14:00
LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

13:31
Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

13:01
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

12:30
1
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
24
Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

11:30
'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

11:00
Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

10:00
Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

10:30
Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01
1
Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

09:30
2
🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

08:40
8
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

08:20
2
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
32
"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
4

Meer nieuws

