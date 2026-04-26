STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

Anderlecht had voor de play-offs uitgesproken dat de derde plaats het doel was. Het wordt heel moeilijk om die doelstelling te behalen, vooral met een STVV dat volledig op toerental gekomen is.

Na Anderlecht te kloppen in een rechtstreekse confrontatie maakte STVV er in Mechelen voornamelijk na de pauze een mooie show van. "Ik ben vooral blij dat we een hele goede zaak doen voor die derde plaats. Dat was vanavond natuurlijk de bedoeling", reageert Wouter Vrancken. Kan Europees voetbal STVV überhaupt nog ontlopen? "Wat wil je dat ik zeg? Alles kan in het voetbal, maar we doen een goede zaak."

Vrancken keek voorafgaand aan de play-offs met een duidelijke blik naar de situatie. "Iedere driepunter is van levensbelang om onze ambities waar te maken. De jongens hebben nog maar eens laten zien dat het niet op is, wat soms gesuggereerd werd wanneer een ploeg die een laag blok neerzette tegen ons punten pakte. We laten al weken zien dat het niet op is."

STVV pakt na ongelukkige start in play-offs 7 op 9

Zo heeft STVV toch min of meer zijn gram kunnen halen tegenover de sceptici. "In de eerste twee wedstrijden kregen we niet wat we verdienden. Als je dan buitenshuis een punt haalt en daarna nog eens 6 op 6 pakt, mag je tevreden zijn over de 'heenronde' van de play-offs. De ambitie is nu om gewoon die derde plaats vast te houden."

Dat STVV er zo goed voor staat, heeft er ook mee te maken dat in Mechelen nog voor rust de ommekeer vorm kreeg. Joedrick Pupe kwam op het scorebord. "Ja, ik zag de keeper wat ver uit doel staan. Neen, dat is niet waar (lacht). Het was gewoon als voorzet bedoeld en die gaat binnen. Soms moet het eens meezitten. Het is nu aan Anderlecht. Zij moeten winnen. Wij kunnen vanavond rustig kijken wat de stand is."

STVV wil derde plaats veiligstellen

Met een achterstand van acht punten op Sint-Truiden begon Anderlecht aan de Brusselse derby tegen Union. Paars-wit slikte echter al snel twee doelpunten. "Die derde plaats moeten we gewoon proberen veilig te stellen", spreekt Ilias Sebaoui vanuit Truiens oogpunt. "We hebben vandaag een heel mooie zaak gedaan, net als donderdag. Dat is ons gelukt, maar we moeten gefocust blijven."