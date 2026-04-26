Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Brandon Morren
| 1 reacties
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Hasselt heeft zich zondag tot kampioen gekroond in Eerste nationale. De Limburgers leken lang op een zenuwslopende namiddag af te stevenen, maar een late treffer bezorgde De Spor uiteindelijk alsnog de titel.

Sporting Hasselt kroonde zich zondagnamiddag tot kampioen in Eerste nationale. De Limburgers wonnen met 1-0 van Dessel Sport en zijn op die manier zeker van de titel. Knokke maakte het nog bijzonder spannend.

Knokke telde één punt minder dan Hasselt voor aanvang van de speeldag en dus moesten de Limburgers minstens evengoed doen als de West-Vlamingen. Bij de rust stond Knokke al 2-0 in het krijt bij Zelzate.

Sporting Hasselt kroont zich na zenuwslopende slotspeeldag tot kampioen

De aansluitingstreffer voor Knokke werd gescoord na de pauze terwijl Hasselt de betere ploeg was tegen Dessel, maar het net niet wist te vinden. Pas in minuut 78 wist Kroonen de score te openen voor de Limburgers.

Dat werd uiteindelijk het beslissende doelpunt van de wedstrijd waardoor de Spor, ongeacht het resultaat van Knokke, kampioen werd. Goed voor hen dat Kroonen het bevrijdende doelpunt scoorde want de West-Vlamingen pakten nog uit met een spectaculaire comeback.


In minuut 77 scoorde Braem de gelijkmaker en in minuut 81 ging Knokke er helemaal over na een doelpunt van Vanleenhove. Sporting Hasselt wint de titel, al blijft het nog afwachten wat de licentiecommissie beslist binnenkort in verband met een eventuele promotie naar de Challenger Pro League.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Dessel Sport
Sporting Hasselt

Meer nieuws

LIVE: Erenbjerg zet Zulte Waregem op voorsprong!

19:32
LIVE: Anderlecht met achterstand en met tien man de rust in tegen Union

19:25
Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

19:30
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

19:05
Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

19:00
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

18:30
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

17:55
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

17:30
Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

17:00
Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20
1
Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

16:30
Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

16:00
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26
Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

15:30
1
Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

15:00
Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

14:30
5
Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

14:00
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

13:31
Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

13:01
LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25
Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

12:30
1
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
24
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

11:30
'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

11:00
Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

10:30
LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45
Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

10:00
Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

09:30
2
Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01
1
🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

08:40
8
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

08:20
2
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
32
"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 31
KVK Tienen KVK Tienen 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-3 Knokke Knokke
Cercle Brugge Cercle Brugge Uitg OH Leuven OH Leuven
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Anderlecht - Union SG: 1-2 The Purple Knight The Purple Knight over Sporting Hasselt - Dessel Sport: 1-0 JaKu JaKu over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Ratko Svilar Ratko Svilar over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" Johnnie Walker Johnnie Walker over KAA Gent - Club Brugge: 0-2 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over KV Mechelen - STVV: 1-4 Joske89 Joske89 over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale André Coenen André Coenen over Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved