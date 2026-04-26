Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Sporting Hasselt heeft zich zondag tot kampioen gekroond in Eerste nationale. De Limburgers leken lang op een zenuwslopende namiddag af te stevenen, maar een late treffer bezorgde De Spor uiteindelijk alsnog de titel.

Sporting Hasselt kroonde zich zondagnamiddag tot kampioen in Eerste nationale. De Limburgers wonnen met 1-0 van Dessel Sport en zijn op die manier zeker van de titel. Knokke maakte het nog bijzonder spannend.

Knokke telde één punt minder dan Hasselt voor aanvang van de speeldag en dus moesten de Limburgers minstens evengoed doen als de West-Vlamingen. Bij de rust stond Knokke al 2-0 in het krijt bij Zelzate.

Sporting Hasselt kroont zich na zenuwslopende slotspeeldag tot kampioen

De aansluitingstreffer voor Knokke werd gescoord na de pauze terwijl Hasselt de betere ploeg was tegen Dessel, maar het net niet wist te vinden. Pas in minuut 78 wist Kroonen de score te openen voor de Limburgers.

Dat werd uiteindelijk het beslissende doelpunt van de wedstrijd waardoor de Spor, ongeacht het resultaat van Knokke, kampioen werd. Goed voor hen dat Kroonen het bevrijdende doelpunt scoorde want de West-Vlamingen pakten nog uit met een spectaculaire comeback.



In minuut 77 scoorde Braem de gelijkmaker en in minuut 81 ging Knokke er helemaal over na een doelpunt van Vanleenhove. Sporting Hasselt wint de titel, al blijft het nog afwachten wat de licentiecommissie beslist binnenkort in verband met een eventuele promotie naar de Challenger Pro League.