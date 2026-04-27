KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent kwam er zondag niet aan te pas in de Slag om Vlaanderen. Club Brugge was bijzonder dominant en pakte dan ook een verdiende zege. Bij de Buffalo's kijken ze uit naar het vervolg van de Champions' Play-offs.

KAA Gent leverde strijd met Club Brugge, maar moest toch het onderspit delven. “Er zat niet echt meer in vandaag”, vertelt Tibe De Vlieger op de website van KAA Gent over de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge.

Zeker in de eerste twintig minuten was het pompen of verzuipen voor KAA Gent. “Maar nadien vond ik wel dat we meededen en onze momentjes hadden. Moesten we een van die kansen verzilverd hebben, kon het wel anders aflopen vanmiddag.”

Vermoeidheid neemt de bovenhand

Volgens De Vlieger was het tegen Club Brugge niet alleen een verschil in kwaliteit. Ook de vermoeidheid begint de Buffalo’s duidelijk vast te hebben.

“Club Brugge heeft natuurlijk veel kwaliteiten en dat moet het wat meezitten. In dat opzicht hielp de vroege achterstand niet. Iedereen bleef wel hard werken, al is het natuurlijk wel een klap”, gaat hij verder.

Het niveau moet tegen de absolute topploegen hoog liggen en dat was onvoldoende. Daar knelde het schoentje wat. “De vermoeidheid was na 3 matchen op 7 dagen enkel naar het einde toe te voelen”, was de 20-jarige Gentenaar eerlijk.



Vervolg van de Champions’ Play-offs

De eerste vijf van de in totaal tien wedstrijden in de Champions’ Play-offs zitten erop. KAA Gent wil beter doen, met het oog op een Europees ticket. “Mijn gevoel is dat er meer in zat – we konden zeker al eens winnen, wat we nalieten”, gaat hij verder.

De doelstelling is dan ook duidelijk. “In de ‘tweede ronde’ komen we iedereen terug tegen en moeten we sowieso meer punten kunnen pakken. Zeker tegen KV Mechelen en Anderlecht dienen we er meer te sprokkelen. Nu is het zaak onze rust te pakken om nadien te focussen op die wedstrijden”, klinkt het tot besluit.