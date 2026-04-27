Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Westerlo moest zaterdag tegen Royal Antwerp FC al heel snel met zijn tienen verder. Uiteindelijk verloor het met 2-4, maar de rode kaart van Bayram blijft ook vandaag nog steeds een gespreksonderwerp bij uitstek.

Snelle rode kaart voor Westerlo

De wedstrijd tegen Royal Antwerp FC was amper begonnen of Westerlo moest het al met een mannetje minder doen. Na ingrijpen van de VAR werd Bayram voor een vermeende fout op Janssen van het veld gestuurd.

Een actie waarbij hij aan de noodrem trekt, klinkt het. Ref Nicolas Laforge gaf eerst nog een gele kaart, maar op aangeven van de VAR en het herbekijken van de beelden op het scherm haalde hij toch de rode kaart boven.

Bij Westerlo begrepen ze die beslissing helemaal niet, maar Vincent Janssen liet na de wedstrijd meteen weten dat hij eigenlijk direct rood had verwacht. De Nederlander vond dat hij doorgebroken was en neergehaald werd.

Geel voor Janssen

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny heeft wel oren naar het protest van Westerlo over deze goedkope rode kaart, zo vertelt hij in een interview met Het Belang van Limburg. Als het een fout is, dan moet je gewoonweg rood geven.

“Maar was er hier wel sprake van een fout? Ik vond het eerder een schwalbe”, is Gumienny heel erg duidelijk. Hij draait de situatie zelfs helemaal om. Bayram had voor hem geen kaart moeten krijgen in deze fase.

Lees ook... Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

“Als ze echt van die ‘low cost‘ rode kaarten af willen, dan moeten ze hier geen rood voor Bayram trekken, maar geel voor Janssen. Als spits moest hij gewoon het duel aangaan in plaats van neer te gaan als een ballerina”, klinkt het heel erg duidelijk.

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

07:40
Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

19:00
2
Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

08:40
1
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
5
Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

07:00
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

06:30
Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

06:00
1
Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

14:30
5
Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

22:40
2
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

23:00
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
7
Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

22:30
4
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
19
Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

22:00
Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

21:40
2
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

21:09
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
29
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
10
"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

21:20
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

21:00
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

20:10
33
"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

20:30
1
Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

19:30
2
🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

20:00
19
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?" Reactie

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

19:05
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

18:30
Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

18:00
STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

17:55
Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

17:15
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

17:30
Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

17:04
1
Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

17:00

