Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Westerlo moest zaterdag tegen Royal Antwerp FC al heel snel met zijn tienen verder. Uiteindelijk verloor het met 2-4, maar de rode kaart van Bayram blijft ook vandaag nog steeds een gespreksonderwerp bij uitstek.

Snelle rode kaart voor Westerlo

De wedstrijd tegen Royal Antwerp FC was amper begonnen of Westerlo moest het al met een mannetje minder doen. Na ingrijpen van de VAR werd Bayram voor een vermeende fout op Janssen van het veld gestuurd.

Een actie waarbij hij aan de noodrem trekt, klinkt het. Ref Nicolas Laforge gaf eerst nog een gele kaart, maar op aangeven van de VAR en het herbekijken van de beelden op het scherm haalde hij toch de rode kaart boven.

Bij Westerlo begrepen ze die beslissing helemaal niet, maar Vincent Janssen liet na de wedstrijd meteen weten dat hij eigenlijk direct rood had verwacht. De Nederlander vond dat hij doorgebroken was en neergehaald werd.

Geel voor Janssen

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny heeft wel oren naar het protest van Westerlo over deze goedkope rode kaart, zo vertelt hij in een interview met Het Belang van Limburg. Als het een fout is, dan moet je gewoonweg rood geven.

“Maar was er hier wel sprake van een fout? Ik vond het eerder een schwalbe”, is Gumienny heel erg duidelijk. Hij draait de situatie zelfs helemaal om. Bayram had voor hem geen kaart moeten krijgen in deze fase.



“Als ze echt van die ‘low cost‘ rode kaarten af willen, dan moeten ze hier geen rood voor Bayram trekken, maar geel voor Janssen. Als spits moest hij gewoon het duel aangaan in plaats van neer te gaan als een ballerina”, klinkt het heel erg duidelijk.