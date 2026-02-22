Datum: 22/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26

LIVE: Anderlecht gaf Zulte Waregem fameus lesje in efficiëntie in eerste helft

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de voorbije weken in woelig vaarwater.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   48' 3" 
Johan Walckiers vanuit de Elindus Arena
Discussieer live mee! Lees 30 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
43

Goal 		Doelpunt van Ilay Camara (Tristan Degreef)
Ineens gaat alles binnen. Degreef geeft voor, Hazard laat lopen en Camara krult de bal in dezelfde hoek als waar Hazard al twee keer scoorde.
41

Goal 		Doelpunt van Thorgan Hazard (Nathan De Cat)
De Cat vindt Hazard en die haalt uit van buiten de zestien. De bal glijdt door en belandt perfect in de hoek. Dat ging ineens vlug.
39
 446 minuten heeft het geduurd vooraleer Anderlecht nog eens scoorde in de competitie.
39

Goal 		Doelpunt van Thorgan Hazard (Penalty)
38

Penalty 		Penalty voor Anderlecht
Hazard tegenover Gabriel, maar de doelman krijgt geen kans. Hij stuurt hem de volledig andere kant uit.
37
 Er komt een penalty. Saliba trapte en werd afgeblokt, maar blijkbaar met de arm.
37
 Bertaccini zit op het veld intussen.
37
 Heeft de VAR hands gezien bij één van de afgeblokte schoten? Ref Verbeke legt het spel stil.
35
 Twee keer afgeblokt. De corner van Hazard gaat laag over de grond. Een goeie optie, maar Degreef en Bertaccini krijgen de bal niet in doel.
35
 Anderlecht steekt nog eens zijn neus aan het venster. Saliba dwingt een corner af.
31
 Zulte Waregem rijgt de kansen aan elkaar. Kan dit nog lang duren?
30
 Zulte Waregem zet nu weer druk en Anderlecht heeft alle moeite om de schoten te blijven blokken.
26
 Hazard trapt een vrije trap naar de hoek, maar niet hard genoeg om Gabriël te verontrusten.
23
 Weer een schot van Opoku gepakt door Claes.
20
 Het feestje gaat niet door
Er was buitenspel blijkbaar van Bertaccini. Na een VAR-check wordt het doelpunt afgekeurd.
18
 Doelpunt van Adriano Bertaccini
Hazard stuurt Camara met een sublieme pass diep en die zet voor op Bertaccini. In twee keer krijgt hij de bal voorbij Gabriël.
10
 Anderlecht krijgt de ene na de andere aanvalsgolf te verwerken. Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden en Zulte gaat telkens razendsnel vooruit.
9
 Coosemans redt met de benen op een goed schot van Opoku. Dat was een echt goeie reflex van de Anderlecht-doelman.
8
 Erenbjerg wordt afgeblokt door Ilic. Essevee gaat voorlopig beter met de omstandigheden om.
7
 Anderlecht probeert er snel uit te komen, maar de bal blijft dikwijls steken op het drassige veld.
4
 Dit veld ligt echt slecht door de vele regen. Het wordt niet makkelijk voetballen voor beide ploegen.
3
 De eerste kans is voor Zulte, maar Opoku kan zijn schot niet kadreren nadat hij op snelheid werd weggestuurd.
1
 Zulte Waregem - Anderlecht: 0-0
Zulte Waregem (Zulte Waregem - Anderlecht)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Thomas Claes - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Benoit Nyssen - Lukas Willen - Dirk Asare - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Joseph Opoku - Anosike Ementa
Bank: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Tobias Hedl - Malick Mbaye - Marley Ake - Yannick Cappelle

Anderlecht (Zulte Waregem - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard
Bank: Mathys Angely - Mihajlo Cvetkovic - Danylo Sikan - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Killian Sardella - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 5.3  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Claes Thomas 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Willen Lukas 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Asare Dirk 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Soglo Emran 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis  
Tanghe Anton  
Vossen Jelle  
Gavriel Stavros  
Paugain Wilguens  
Hedl Tobias  
Mbaye Malick  
Ake Marley  
Cappelle Yannick  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 7.7  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Camara Ilay 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Hey Lucas 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 7.3  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Cat Nathan A 7.5  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan A 7.4  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ 8.2  
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys  
Cvetkovic Mihajlo  
Sikan Danylo  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Sardella Killian  
Maamar Ali  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?
LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?
Foto: © photonews

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de voorbije weken in woelig vaarwater.

Zulte Waregem won sinds begin november amper twee keer in dertien competitiewedstrijden en verloor zeven keer. Daardoor is het weggezakt naar de twaalfde plaats, net boven de degradatiezone. Met een zege kan het opnieuw wat ademruimte creëren tegenover de achtervolgers.

Ook Anderlecht zit in een serieuze sportieve dip. Sinds 13 december kon het niet meer winnen in de competitie en pakte het slechts 3 op 21. Bovendien wacht paars-wit al vier speeldagen op een doelpunt, sinds de 4-2-nederlaag bij AA Gent.

Anderlecht heeft al vier maten niet meer gescoord

Opvallend genoeg draaiden de recente onderlinge duels in het voordeel van Zulte Waregem uit. De West-Vlamingen wonnen hun laatste drie wedstrijden tegen Anderlecht, telkens met 3-2. Dat belooft op papier spektakel, al kampt Anderlecht duidelijk met een scoringsprobleem.

Naast het sportieve belang zit er ook druk op de bank. Jeremy Taravel is nog steeds interim-coach na het ontslag van Besnik Hasi, maar het is onzeker of hij het seizoen uitdoet. Bij een nieuwe misstap zou zijn positie verder onder druk komen te staan.

De naam van Alfred Schreuder circuleert nog steeds nadrukkelijk als mogelijke opvolger, al ligt hij nog onder contract in Saudi-Arabië. Voor Anderlecht is de boodschap duidelijk: winnen in Waregem is niet alleen belangrijk voor het klassement, maar mogelijk ook voor de toekomst van de coach.

Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

Ook dit trainersplan ligt klaar bij RSC Anderlecht: "Ik ga de uitdaging aan"

20/02 5

RSC Anderlecht blijft op zoek naar een nieuwe trainer. Maar Jérémy Taravel is klaar om het seizoen uit te doen als T1 van paars-wit.

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

Joseph Opoku doet straffe belofte aan Essevee-fans: "Geloof me!"

20/02 1

Joseph Opoku voelt zich weer helemaal fit. De 20-jarige Ghanees scoorde drie keer in vier wedstrijden van Zulte Waregem.

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

20/02

Zondag speelt Yari Verschaeren zijn 250ste wedstrijd voor Anderlecht. Volgens Franky Van Der Elst zullen er echter niet veel meer bijkomen.

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

Is er een probleem? Taravel spreekt klare taal na reactie van Bertaccini

21/02

Adriano Bertaccini was vorig weekend niet tevreden met zijn wissel. Volgens trainer Jérémy Taravel van RSC Anderlecht is er echter geen probleem.

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

Is er meer aan de hand? Francky Dury is niet mals in dossier van Jelle Vossen

21/02 6

Jelle Vossen knalde Zulte Waregem vorig seizoen naar de promotie. Dit seizoen zit hij te sterven op de bank en dat vindt Francky Dury bijzonder vreemd.

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

21/02 7

Olivier Renard werd als sportief directeur aan de kant geschoven bij RSC Anderlecht. Hij sprak nu voor het eerst over de handel en wandel bij paars-wit.

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

21/02 1

Yari Verschaeren is einde contract bij RSC Anderlecht. Een vertrek richting het buitenland lijkt de enige optie volgens Franky Van Der Elst.

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

Francky Dury haalt keihard uit: "We zijn toen geflikt en iedereen weet dat"

21/02 14

Francky Dury is zondag special guest bij SV Zulte Waregem en hoopt dat 'zijn' Essevee RSC Anderlecht een hak kan zetten in de strijd om de Champions' Play-offs. Toch roept ...

Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

09:30 4

Jelle Vossen is bij Zulte Waregem zijn basisplaats al kwijt sinds het seizoensbegin en moet het vooral met invalbeurten doen. Trainer Sven Vandenbroeck legt uit waarom de e...

Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

10:00 1

Francky Dury spaart zijn woorden niet voor Anderlecht. In aanloop naar Zulte Waregem - Anderlecht fileert de ex-coach de kern van paars-wit en wijst hij op structurele fout...

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

10:57

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de...

"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

17:00 1

De voorbije weken en maanden was er heel wat te doen op RSC Anderlecht over de coaching en over de transfers. Naast coach Besnik Hasi werd ook Technisch Directeur Olivier R...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-0 Charleroi Charleroi
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved