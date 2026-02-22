LIVE: Anderlecht gaf Zulte Waregem fameus lesje in efficiëntie in eerste helft

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de voorbije weken in woelig vaarwater.

Zulte Waregem won sinds begin november amper twee keer in dertien competitiewedstrijden en verloor zeven keer. Daardoor is het weggezakt naar de twaalfde plaats, net boven de degradatiezone. Met een zege kan het opnieuw wat ademruimte creëren tegenover de achtervolgers.

Ook Anderlecht zit in een serieuze sportieve dip. Sinds 13 december kon het niet meer winnen in de competitie en pakte het slechts 3 op 21. Bovendien wacht paars-wit al vier speeldagen op een doelpunt, sinds de 4-2-nederlaag bij AA Gent.

Anderlecht heeft al vier maten niet meer gescoord

Opvallend genoeg draaiden de recente onderlinge duels in het voordeel van Zulte Waregem uit. De West-Vlamingen wonnen hun laatste drie wedstrijden tegen Anderlecht, telkens met 3-2. Dat belooft op papier spektakel, al kampt Anderlecht duidelijk met een scoringsprobleem.

Naast het sportieve belang zit er ook druk op de bank. Jeremy Taravel is nog steeds interim-coach na het ontslag van Besnik Hasi, maar het is onzeker of hij het seizoen uitdoet. Bij een nieuwe misstap zou zijn positie verder onder druk komen te staan.

De naam van Alfred Schreuder circuleert nog steeds nadrukkelijk als mogelijke opvolger, al ligt hij nog onder contract in Saudi-Arabië. Voor Anderlecht is de boodschap duidelijk: winnen in Waregem is niet alleen belangrijk voor het klassement, maar mogelijk ook voor de toekomst van de coach.