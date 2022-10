KV Mechelen ziet Caluwé met lede ogen vertrekken: "Ook al is het naar een team met in België ongekende mogelijkheden"

KV Mechelen verliest met Tom Caluwé de belangrijkste pion in de sportieve werking van de club. Een hele klap, maar bij Malinwa begrijpen ze de overstap van hun sportief directeur ook.

“Tom heeft de afgelopen jaren een geweldig parcours afgelegd en zorgde voor een kwaliteitsvolle spelersgroep met mooie resultaten. Hij werd niet voor niets verkozen tot sportief directeur van het jaar", aldus Frank Lagast, CEO van KVM. "Zelf ken ik Tom al meer dan 25 jaar. We zien hem met pijn in het hart vertrekken, ook al is het naar een club met mogelijkheden die geen enkele ander team in België heeft. We respecteren zijn keuze, wensen hem veel succes en weten dat hij KV Mechelen in zijn hart blijft dragen."

Wie Caluwé zal opvolgen, is nog niet duidelijk. “We nemen de nodige tijd om een geschikte opvolger te vinden”, aldus Lagast. Ondertussen blijft de sportieve cel verder werken. Zij hebben de juiste ervaring en knowhow om het verlies van Tom op te vangen.

Caluwé gaf zelf ook een reactie op de website van KVM. "Ik heb hier een geweldige tijd beleefd. Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren. Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging. Voor ik er start wil ik iedereen bedanken voor de professionele én plezierige samenwerking: alle medewerkers, staf, spelers, directie en natuurlijk onze supporters."