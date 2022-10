Club Brugge versterkt ook zijn sportieve werking: het haalt Tom Caluwé van KV Mechelen

Club Brugge investeerde afgelopen zomer stevig in zijn kern en dat resulteert zich in de Champions League. Ook de sportieve kern wordt nu versterkt.

Beide clubs kondigden het nieuws gezamenlijk aan op hun sociale media. Tom Caluwé, sinds 2019 actief als sportief directeur bij KV Mechelen, maakt de overstap naar Club Brugge.

Caluwé was sinds 2014 als assistent-trainer bij KV Mechelen en dus vervolgens als sportief directeur. Hij begon er ook zijn carrière als speler en speelde onder meer ook voor Willem II, FC Utrecht, Sint-Truiden en Londerzeel.

Bij KV Mechelen betreuren ze het vertrek van Caluwé, zegt Frank Lagast, de CEO van KV Mechelen. “Tom heeft de afgelopen jaren een geweldig parcours afgelegd en zorgde voor een kwaliteitsvolle spelersgroep met mooie resultaten. Hij werd niet voor niets verkozen tot sportief directeur van het jaar.”

Tom Caluwé zelf is blij met zijn overstap. “Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren. Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging.”

Caluwé zal bij Club de dagelijkse leiding van het sportieve departement op zich nemen samen met Sports Coördinator Maarten Dobbeleer.

