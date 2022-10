Debutant Jorne Spileers: "Mijn dag kan niet meer stuk"

Met Antonio Nusa en Jorne Spileers stonden er vandaag twee jonkies van 17 aan de aftrap bij Club Brugge. Spileers maakte zijn eerste minuten op het hoogste niveau.

Hoefkens verraste man en macht door de 17-jarige Jorne Spileers aan de aftrap te laten starten. Spileers komt over van Club NXT waar hij een basispion was: "Ik sta hier vol ongeloof. Je debuut maken op 17-jarige leeftijd na tien jaar Club Brugge is fantastisch. Heel fijn gevoel om vandaag mijn eerste minuten te hebben gemaakt voor dit publiek. Mijn dag kan niet meer stuk. Toen de coach me vertelde dat ik me niet klaar hoefde te maken voor de wedstrijd van Club NXT tegen Virton maar voor die tegen KV Mechelen hoopte ik meteen op speelminuten. De jongens in de kleedkamer hebben me ook goed geholpen. Sobol en Mechele hebben me constant bijgestuurd en waren elke seconde van de wedstrijd met mij bezig.

Met Mata, Sylla en Boyata zijn er drie verdedigers die op de centrale positie uit de voet kunnen gebleseerd: "We hebben vandaag getoond dat we een ruime en goede selectie hebben om afwezigheden goed op te vangen. We zien wel hoe het verder verloopt wanneer die jongens terugkeren uit hun blessure."