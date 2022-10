Carl Hoefkens: "Dit is het begin van een nieuwe periode, de vorige is afgesloten"

Hoefkens was tevreden over de aanpak van de wedstrijd ondanks dat hij het gevoel had dat de meeste aandacht naar de belangrijke wedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid ging.

Hoefkens liet weten dat alle focus van Club op de wedstrijd tegen Mechelen lag: "We hebben deze wedstrijd op een hele professionele manier gespeeld vandaag. Ik was geïrriteerd dat voor de wedstrijd de meeste aandacht ging naar de wedstrijd tegen Atlético op dinsdag i.p.v. de wedstrijd van vandaag. Daar was niets van te zien op het veld, ik had op voorhand aangegeven dat dit een begin is van een nieuwe periode en dat de vorige afgesloten is."

Hoefkens is trots op de twee jonkies die vandaag aan de aftrap stonden bij Club, ook de invallers verdienen een pluim: "Er stonden vandaag twee 17-jarige spelers in de basis, ik ben erg trots op hem. De manier waarop zij deze wedstrijd gespeeld hebben en dat met zo'n maturiteit, chapeau. Dit is een resultaat van de hele club en het NXT verhaal. We kunnen ze in de Challenger Pro League evalueren en ze op die manier klaarstomen voor de eerste ploeg. Ook de invallers verdienen vandaag veel lof. Zij komen uit blessure en hebben meteen alles gegeven voor de ploeg. Dat is exact hetgeen dat ik wil zien, ik stap met een aangenaam gevoel hier buiten."