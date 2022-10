Eerlijke Rob Schoofs na verlies in Brugge: "Beste ploeg heeft gewonnen"

Rob Schoofs en KV Mechelen gingen gisteren kansloos ten onder in en tegen Club Brugge met 3-0. Schoofs beseft dat Club gewoonweg de betere ploeg was.

Na de wedstrijd gaf Schoofs een woordje uitleg voor de camera's van Eleven Sports over het verlies van De Kakkers: "3-0 is een hele duidelijke uitslag. Al denk ik wel dat we onze mogelijkheden gehad hebben. Zeker in de eerste helft hebben we toch enkele kansjes gehad, maar één keer niet goed genoeg verdedigen en dat wordt meteen afgestraft. Aan de overkant lukte het ons dan weer niet om onze kansen te benutten. Club Brugge was vandaag gewoon de betere ploeg en zij hebben verdiend gewonnen"