Strijd om play-off 1 nog niet gestreden: Noa Lang wijst gretig Club Brugge de weg naar volwassen driepunter in Mechelen

Club Brugge wilde 12 op 12 pakken in zijn laatste vier wedstrijden. Dat zou mogelijk ook moeten, wil het nog kans maken op de top-4 en play-off 1. Om te beginnen moest dan gewonnen worden op bezoek bij KV Mechelen.

KV Mechelen heeft al 33 punten beet en is zo goed als gered in de Jupiler Pro League, dus kan het vizier bij de Kakkers stilaan gericht worden op de bekerfinale binnen enkele weken. Steven Defour koos met Mrabti, Bolingoli en Bates voor drie nieuwe namen - Bijker is nog even buiten strijd.

Lang wijst meteen de weg

Rik De Mil van zijn kant wist dat Club Brugge niet meer mag versagen en het was dan ook absoluut van moeten Achter de Kazerne. Meijer was ziek, Sylla geschorst en Odoi werd naar de bank verwezen. Mata was opnieuw fit, ook Onyedika en Mechele kwamen in de ploeg.

De thuisploeg probeerde met hoge druk blauw-zwart in de aanvangsfase op afstand te houden, maar al snel bleek Club Brugge er doorheen te komen en monopoliseerde het de bal. Echt indrukwekkend begonnen ze niet, maar na twintig minuten stonden ze wel op een dubbele voorsprong.

Mechele maakt Mechelen af

Eerst mocht Noa Lang vanop de stip de 0-1 tegen de touwen prikken na handspel (met de steunarm) van de aanglijdende Lavalée.

De scorende Nederlander daagde de thuisaanhang uit, enkele minuten later maakte hij met een knap overhoeks schot die meteen ook weer monddood.

Mechelen moest dus komen, maar de Brugse verdedigers hielden al bij al makkelijk stand. Jutgla ging ondertussen ook op zoek naar zijn doelpuntje, maar Thoelen was een paar keer goed bij de pinken om erger te voorkomen.

Volwassen zege

Halfweg de tweede helft deed Brandon Mechele na een corner de boeken voor Mechelen helemaal dicht met de 0-3, daarna kregen enkele jongelingen de kans bij blauw-zwart en bloedde de wedstrijd wat dood.

Club Brugge pakt een volwassen driepunter en komt opnieuw tot op twee punten van KAA Gent en play-off 1.