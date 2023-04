Puertas trekt Union tegen STVV over de streep

Union heeft na lang knokken de zege thuis kunnen houden. Invaller Puertas was de matchwinnaar en zo blijft Union in het spoor van Genk. Voor STVV lijkt de strijd voor play-off 2 ten einde.

De 1e minuten was het wat aftasten voor beide teams, maar daarna nam Union de wedstrijd in handen. Bart Nieuwkoop liep een voorzet richting doel. De bal leek over de lijn, maar scheidsrechter Visser liet doorspelen. Ook de VAR kwam nadien niet tussenbeide. In de herhaling leek de bal over de lijn, maar echte zekerheid gaven de beelden niet.

Nadien was er een goede kans voor Van Der Heyden, maar hij wou de bal eerst nog controleren en zo was de kans weg. Geleidelijk aan begon STVV het evenwicht te herstellen. Na enkele gevaarlijke voorzetten was er ook een 1e schot richting doel. Bruno nam de bal meteen op de slof, maar zijn bal ging naast de korte winkelhaak.

De wedstrijd begon meer op slot te zitten. Beide teams zetten elkaar tactisch goed vast en echte kansen kwamen er niet meer. Net voor de rust was er wel nog een goede kans voor STVV. Teixeira verlengde een hoekschop en Boya kwam aan de 2e paal net te laat. Zo bleef het 0-0.

Na de rust bleef de partij gesloten. Er was wel een weggever van Bruno in de voeten van Boniface. De spits rukte op, maar had geen oog voor Teuma en schoot zwak. Verder waren er geen kansen.

Na bijna een uur spelen, was daar dan toch opeens de goal. Bruno kreeg de bal van Konaté en te veel ruimte van Union. Hij kapte Van Der Heyden uit en Morris was kansloos: 0-1.

© photonews

Union had het moeilijk, maar kreeg op een interessante plek een vrije trap. Teuma zette zich achter de bal en trapte richting de rechterwinkelhaak. De bal week af op Konaté en verdween in doel. Zo was de thuisploeg opeens weer springlevend. Het kreeg enkele gevaarlijke hoekschoppen en er was een gevaarlijke trap van Teuma die over ging.

Adingra vergat nadien NIlsson de voorsprong op een presenteerblaadje te geven en ging tevergeefs voor eigen succes. Nadien leek hij zijn foutje goedgemaakt te hebben, maar bij zijn doelpunt stond hij buitenspel. Nadien bracht hij de bal tot bij Puertas aan de rand van de 16. Die trapte de bal in de korte hoek binnen. Zo was de invaller de matchwinnaar.

© photonews

Union blijft dankzij de zege in het spoor van leider Genk. STVV blijft 12e en lijkt uitgeschakeld voor play-off 2.