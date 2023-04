🎥 Feest alsof ze de titel al wonnen bij Union: "Maar dat is toch een negatief punt"

Union SG is de ontsnappingsploeg bij uitstek. Ze kwamen tegen STVV op achterstand, maar keerden dat nog helemaal om. De winnende treffer van Cameron Puertas kwam er pas in minuut 89. Het Dudenpark ontplofte.

Teddy Teuma scoorde eerst de gelijkmaker voor de Brusselaars. Hij was door het dolle heen. "Zeker gezien het scenario. Het was niet gemakkelijk tegen een ploeg die ons in de problemen heeft gebracht met een heel laag blok. Dat hadden we verwacht", klonk het bij de kapitein.

Maar Union speelt wel met vuur. De laatste drie wedstrijden moesten ze telkens terugknokken. "We moesten karakter tonen om terug te komen. Dat we in onze laatste drie wedstrijden op achterstand komen, is een negatief puntje."

Union blijft zo het vuur aan de schenen leggen van Genk. "Elk weekend terugkomen vraagt veel energie. Het verschil is klein, maar we weten uit ervaring dat alles gespeeld wordt in de play-offs."