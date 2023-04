Het Dudenpark ontploft na een felbevochten zege van Union: "Dit was de sleutel tot de overwinning"

Union heeft tegen STVV serieus moeten knokken om de punten thuis te kunnen houden. Uiteindelijk was het Cameron Puertas die voor de verlossing zorgde.

"Een felbevochten zege doet altijd deugd. Zeker tegen een tegenstander als STVV. Het werd ook extra moeilijk doordat ze uit de paar kansen die ze kregen, konden scoren. Maar mijn team heeft veerkracht getoond, zowel met als zonder bal", was Union-trainer na de wedstrijd bij Eleven Sports trots op zijn spelers.

We moesten geduldig zijn", besefte Geraerts. "Want je weet dat je bij 0-0 de druk zal opvoeren, zonder de organisatie uit het oog te verliezen. Uiteindelijk komt dat 1e doelpunt met een gelukje, want de bal week af. Maar nadien kwamen er voldoende kansen om het winnende doelpunt te maken."

Het was uiteindelijk Cameron Puertas die het verlossende doelpunt maakte. Het Dudenpark ontplofte en na de wedstrijd ontstond er een volksfeest op de tribunes. Geraerts gunde Puertas het doelpunt: "Hij is heel populair in de kleedkamer, mede dankzij zijn instelling naar iedereen van de groep toe."

In de 2e helft veranderde Union van tactiek en uiteindelijk bleek dat de sleutel richting de zege. "We schakelden van onze 3-5-2 naar een 4-3-3 over, want zelfs bij een 0-0 zat de wedstrijd nog redelijk op slot. Ik wou dan meer voetballend vermogen vanuit de verdediging, zeker vanop onze linkerflank. Loïc Lapoussin stond daar al en met Simon Adingra naar links te schuiven konden we meer acties maken. Uiteindelijk loonde dat", besloot Geraerts.