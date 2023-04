Zelfs ex-ref weet niet meer of penalty Club terecht of onterecht was: "Scheidsrechters weten het ook niet"

Club Brugge kreeg tegen KV Mechelen een penalty om op voorsprong te komen. Die kwam er na een nogal verwarrende fase. Want kreeg Dimitri Lavalée de bal nu niet tegen de steunarm?

Het is niet echt meer duidelijk of dat nu hands is of niet. Zelfs ex-ref Serge Gumienny weet het niet meer. "Een moeilijke fase, want hij krijgt die bal tegen zijn steunarm. Ook lijkt hij hem eerst nog met zijn borst te raken", zegt hij in HBvL.

Volgens hem weten de scheidsrechters het zelf ook niet meer. "Of dit dan een terechte strafschop was? Dat begrijpt niemand nog. Volgens mij weten zelfs de scheidsrechters niet meer wanneer ze voor hands moeten fluiten. De instructies die zij meekrijgen, zijn ook voor hen niet duidelijk.”