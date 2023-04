Noa Lang beseft dat het één voor twaalf is: "Play-off 2 zou schandalig zijn"

Club Brugge zit stilaan terug op het goede spoor. Het won een volwassen wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen en blijft zo op twee punten van KAA Gent.

De komende drie wedstrijden zal Club Brugge vermoedelijk ook nog winnend moeten afsluiten, want play-off 1 blijft het doel.

"We hebben 6 op 9 gepakt sinds de komst van Rik De Mil", aldus Simon Mignolet. "Ik denk dat dat al een tijdje geleden is."

"We zijn terug naar de basis gegaan en ik denk dat dat loont. Natuurlijk maken we hiermee niet het hele seizoen goed, maar we zijn op de goede weg."

Noa Lang van zijn kant maakte indruk in Mechelen met twee doelpunten, heel wat kwieke dribbels en dat vanop een hogere positie.

1 voor 12

"Dit was een goede wedstrijd van ons. Misschien deed de interlandbreak ons deugd, iedereen had frisse energie en het moet nu echt."

"Het is een voor twaalf. Play-off 2 spelen zou echt schandalig zijn, dus we moeten echt wel de punten gaan pakken. Ik wil niet eens denken aan play-off 2."