Veel opschudding over fase in Mechelen - Club Brugge: "Zoveelste wedstrijd naar de vaantjes gefloten"

Een zakelijk Club Brugge haalde het al bij al makkelijk op bezoek bij KV Mechelen met 0-3. Al had het misschien anders kunnen lopen.

Nog voor het einde van het eerste kwartier kreeg Club Brugge een strafschop na handspel van Dimitri Lavalée op een voorzet van Casper Nielsen.

Scheidsrechter Jasper Vergoote was formeel, vanuit de VAR in Tubeke kwam ook geen hulp om de elfmeter te annuleren.

Dat Lavalée de bal raakt met de arm? Daar is geen twijfel over. De vraag is eerder: betreft het de steunarm en/of een onnatuurlijke beweging?

De spelers? Die raakten er zelf niet echt aan uit. "Ik ben de scheids niet, maar wilde die strafschop wel graag trappen", aldus Noa Lang.

De zoveelste wedstrijd dit seizoen die de scheidsrechters van de @BelgianReferees in de naam van de @RoyalBelgianFA naar de vaantjes doen in de @ProLeagueBE. #kvmclu — Ralf Moors (@Moorske86) April 2, 2023

Onbegrijpelijk Jasper Vergooten niet naar het scherm wordt geroepen voor die penaltybedlissing. Dat is toch de steunarm. #kvmclu April 2, 2023

0-1 voorsprong via Lang maar ik vond de strafschop eerlijk gezegd licht gegeven. En Noa, laat dat vingertje eens achterwege … #kvmclu #clubbrugge — Michel Verhaeghe (@michelfcbweb) April 2, 2023

#KVMCLU | Ik weet zeker dat iedereen die Club een warm hart toedraagt dit ook geen strafschop vindt. https://t.co/DgFkEEmRaf — Robbe Neirinck (@NeirinckRobbe) April 2, 2023

Het nieuwe reglement is duidelijk: een bal tegen de steunarm is nooit penalty tenzij de ref Vergoote is en de tegenstander Club Brugge is. Duidelijk toch? #kvmclu — Reginald Doms (@reginald17doms) April 2, 2023

"We krijgen een ongelukkige strafschop tegen en daarna was het snel achtervolgen", liet ook Nikola Storm zich uit. De scheidsrechter leek in de catacomben duidelijk te willen maken dat Lavalée zich wel breed maakte in zijn val.

Bij de supporters was er veel meer onvrede en ook op de sociale media waren er heel wat reacties over de zaak. Al waren er ook mensen die het wél strafschop vonden.