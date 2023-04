Vrije trap van Trésor levert Racing Genk drie verdiende punten op tegen OH Leuven

Racing Genk heeft de eerste wedstrijd in de eindsprint richting play offs kunnen winnen. Tegen OH Leuven kon pas in het slot afgerekend worden met de bezoekers. Trésor zette de 2-1 eindstand op het bord.

Racing Genk wou na de mindere fase voor de interlandbreak de motor opnieuw op toerental laten komen voor de play offs. OH Leuven moest dan weer punten rapen als ze een ticket voor de top 8 wilden bemachtigen.

De stand in het klassement werd in de eerste helft gerespecteerd. Genk was veruit de betere ploeg, OH Leuven moest zich beperken tot schaarse counters en afstandsschoten.

VAR helpt Genk aan voorsprong...

Halverwege de eerste helft zette Genk het veldoverwicht ook om in een voorsprong. Heynen werd eerst nog afgefloten voor buitenspel nadat hij de rebound in doel trapte maar uit de beelden bleek dat na de pegel van Paintsil op de paal het leer via een Leuvens been voor de voeten van Heynen botste en niet via Samatta.

Enkele minuten voor rust kreeg Paintsil nog een uitstekende kans om de score te verdubbelen maar de Ghanees kon van dichtbij Cojocaru niet verschalken.

En OH Leuven aan gelijkmaker

OH Leuven moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen en werd geholpen door de VAR. Boterberg zag geen graten in de tussenkomst van McKenzie op Gonzalez in de 16 maar moest toch eens naar de beelden gaan kijken. Uiteindelijk ging de bal toch op de stip en zette Thosteinsson de 1-1 op het bord.

Morsen met kansen

Net als voor de 1-1 kreeg Genk ook na de gelijkmaker de grooste kansen. Maar zowel Paintsil, Heynen als Sor konden van heel dichtbij onbegrijpelijk niet scoren. Ook Preciado verscheen voor doel. In plaats van af te werken legde hij de bal opzij maar de Ecuadoriaan bereikte geen ploegmaat.

In het slot kampeerde Genk rond de 16 van OH Leuven en dat leverde uiteindelijk een vrije trap op na hands. Trésor zette zich achter de bal en schilderde het leer voorbij de aan de grond genagelde Cojocaru in doel. De ontlading was groot bij Genk dat eindelijjk nog eens met een zege kon aanknopen.

Voor OH Leuven lijkt het seizoen erop te zitten drie speeldagen voor het einde. Genk laat de motor op toerental komen met de play offs in het vooruitzicht.