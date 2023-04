Analist fluit De Condé terug na glansprestatie Heynen en Trésor: "Duivel-waardig, maar..."

Bij Genk blijven Mike Trésor en Bryan Heynen wedstrijdbepalend. Tegen OH Leuven zorgden ze elk voor een doelpunt, goed voor de winst. Analist René Vandereycken mengt zich nu ook in de discussie van of ze Rode Duivels moeten worden.

Vandereycken zijn mening is genuanceerd. "Ik vind óók, zoals wellicht elke Genkie, dat die twee Rode Duivel-waardig zijn. Maar laat me die term uitleggen. Het betekent voor mij dat je op jouw positie tot de vijf besten behoort, dat je door je prestaties in aanmerking kúnt komen voor een selectie", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Dat betekent voor hem echter niet dat je er moet bij zijn. "Als er vervolgens twee jongens beter zijn, dan ben je er simpelweg niet bij. Dat is wat er gebeurd is."

De uitspraken van Dimitri De Condé gaan voor hem dan ook een stap te ver, maar ziet dat de twee levensbelangrijk zullen zijn in de titelstrijd. "Zeker Heynen is een cruciale pion, meer dan Trésor: hij is altijd aanwezig en dominant. En hij scoorde toch ook weer."