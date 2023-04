Bom bij Genk: fiscus eist astronomisch bedrag voor afgelopen vijf jaar

KRC Genk heeft een dispuut met de fiscus. De Limburgse club wordt als enige in het land nog steeds georganiseerd als vzw en moet daardoor geen vennootschapsbelasting betalen. Maar daar is de fiscus het niet mee eens.

De fiscus wil maar liefst 39,4 miljoen euro voor de afgelopen vijf seizoenen vorderen van Genk, zo schrijft De Morgen. Uiteraard gaat Genk daar niet mee akkoord. Genk legde vrijdag zijn jaarrekening neer en die was niet echt positief te noemen.

In het seizoen 2021-2022 boekten ze een bedrijfsverlies vna 13,8 miljoen euro, nadat ze eerder ook al 12,9 miljoen in het rood gingen. Maar de Limburgers namen telkens 10 miljoen euro terug van een voorziening voor de coronapandemie, die het opzijgezet had in 2020. Zo werd het uiteindelijke boekhoudkundige verlies toch nog beperkt.

In de jaarrekening staat echter ook dat de FOD Financiën belastingsaanslagen heeft verstuurd naar Genk voor vijf seizoenen vanaf 2015. Omdat ze een vzw zijn betalen ze een beperkte rechtspersonenbelasting en geen vennootschapsbelasting, die 25 procent van de winst bedraagt. Volgens de fiscus is Genk een oneigenlijke vzw en wordt nu toch de vennootschapsbelasting gevorderd.