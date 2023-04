Marc Brys teleurgesteld in arbitrage na laat verlies in Genk: "Totaal geen intentie"

OH Leuven lijkt aangewezen te zijn op drie eindeseizoenswedstrijden. Tegen Racing Genk konden de Leuvenaars geen punten rapen en gingen ze in de 88e minuut met 2-1 de boot in.

"Genk had zeer veel zin om de wedstrijd snel te beslissen", vertelt OHL-trainer Marc Brys op de persconferentie achteraf. "We waren toegewezen op verdedigen en deden dat niet slecht, maar aanvallend was het veel te weinig. De 1-0 achterstand bij de rust was dan ook terecht", analsyeert hij.

"Na de rust wilden we iets rechtzetten en dat hebben we ook gedaan met de gelijkmaker. Maar in de omschakeling hadden we ook meer kansen gehad. Na die gelijkmaker moet je consolideren en trachten dat punt vast te houden. Het was een nerveuze boel maar we brachten heel wat fighting spirit voor de dag", looft Brys zijn troepen.

Hands De Norre

En toch kregen ze nog het deksel op de neus toen Trésor in de 88e minuut een vrije trap in doel schilderde. Een vrije trap die er kwam na hands van De Norre. "Als er iemand van 1 meter trapt, heb je toch de reflex om je om te draaien? Hij krijgt de bal op de bovenkant van zijn schouder, er was totaal geen intentie om de bal met de arm te spelen en dat moet toch altijd de basis voor een fout zijn?", vraagt hij zich luidop af.

"Kortom, ik ben tevreden over de fighting spirit van vandaag, maar niet over het resultaat", besluit hij.