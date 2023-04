Wouter Vrancken ziet team voor nog heel wat uitdagingen staan voor start play offs

Na drie wedstrijden zonder nederlaag is Racing Genk er na de interlandbreak opnieuw in geslaagd om met de zege aan te knopen. Daarvoor moesten ze wel tot aan het gaatje gaan want de winning goal van Mike Trésor viel pas in de 88e minuut.

"We hebben een heel dominante wedstrijd gespeeld. In beide helften moesten we meermaals scoren maar lukte ons dat telkens niet. De gelijkmaker die we slikken was wel frustrerend maar de jongens hebben mentaal snel de klik gemaakt om naar die tweede goal te zoeken", klinkt het bij Wouter Vrancken.

Marc Brys vond de vrije trap waaruit Genk de 2-1 maakte onterecht gefloten door Boterberg maar dat vond Vrancken niet. "Hij maakt duidelijk zijn lichaam groter. Aan de andere kant was de penalty van Leuven wel heel licht. Hij raakt hem bijna of niet aan en heeft geen invloed op het spel, het was gewoonweg absurd", boeit hij zich op.

Nog drie westrijden in de reguliere competitie en daarna vatten de play offs aan. In die drie wedstrijden moet Genk nog tegen Anderlecht, Standard en Charleroi. "We spelen nog tegen drie lastige ploegen en dat is goed om ons scherp te houden richting die play offs."

Play offs: meedoen om te winnen

"En als je eraan mee doet, doe je dat voor te winnen. Er is geen echte titelfavoriet maar je kan niet meedoen zonder de ambitie te hebben om te winnen. Dit seizoen is er anderhalve match geweest waarin we niet ons voetbal brachten. Nu willen we de volgende drie matchen een goede reeks neerzetten voor de play offs", besluit Vrancken.