Vandenbempt met stevige analyse: "Had slecht kunnen aflopen voor Genk"

KRC Genk won in extremis van OH Leuven en blijft zo op kop in de Jupiler Pro League. Toch had het ook anders kunnen lopen.

OH Leuven speelde een sterke tweede helft tegen Genk en zo hadden de Limburgers zomaar punten kunnen kwijtspelen.

Het is stilaan alle hens aan dek, want er volgen nog drie wedstrijden in de reguliere competitie en dan zes wedstrijden in de play-offs.

Peter Vandenbempt is dan ook duidelijk in zijn analyse bij Sporza: "Efficiëntie is het codewoord. Ze moeten nog tegen Standard, Charleroi en Anderlecht. Een pittig programma."

Want: "Genk had toch weer veel kansen nodig om te winnen. De reactie van OHL na de rust was ook best sterk. Het had dan ook slecht kunnen aflopen voor de leider."

Aanklampend Union

Union SG laat ondertussen niet af en blijft aanklampen op drie punten: "Ze verbruikten ook veel energie, maar maakten het ook opnieuw goed."

De Brusselaars moeten wel spelen tegen AA Gent volgende week, dus ook zij staan voor een moeilijke opdracht.