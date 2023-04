Raman houdt Anderlecht op play-off-koers, maar paars-wit ontsnapt in het slot

Anderlecht heeft het gewoontegetrouw niet makkelijk gehad Am Kehrweg. De Brusselaar waren wel baas, maar ontbraken présence in de zone van de waarheid. Maar uiteindelijk bezorgde Benito Raman hen de winst met een perfecte... kopbal.

Hoe gaat Anderlecht een doelpunt maken zonder Islam Slimani? Het was een vraag voor de match en zeker tijdens... Anderlecht was baas, had doorlopend balbezit, maar kon vooraan amper iets klaarmaken. Benito Raman weegt nu eenmaal niet op een verdediging die heel laag staat.

Steriel Anderlecht

Maar wat zijn de alternatieven? Stroeykens? Angulo? Dat zijn nu ook niet meteen de grote kanonnen. Tot overmaat van ramp zag paars-wit ook nog Refaelov uitvallen met een knieblessure. Zowat de enige die iets voor de lopende mensen kon creëren.

Raman had wel een paar schietkansen, maar voor doelman Moser waren dat momentjes om er goed op te staan voor de foto. Amuzu creëerde een paar keer iets, maar u kent het wel... zijn afwerking of voorzet waren niet op het niveau van zijn actie.

Arnstad weer bepalend

En toch kwamen ze op voorsprong vroeg in de tweede helft via... Raman. Arnstad sneed een vrije trap perfect aan en de kleine Raman zette er perfect zijn hoofd tegen. De bal verdween in de verste hoek. Arnstad wordt steeds belangrijker voor dit paars-wit. Maar wat gezegd van Raman?

De hele eerste helft zo goed als onzichtbaar of achter onhaalbare hoge ballen sprintend. En net als je denkt: wie kunnen ze in de plaats zetten, scoort hij. Anderlecht kreeg het daarna wel weer moeilijker en ontsnapte bij een kopbal van Lambert op de paal en twee schoten van Prevljak voorlangs. Riemer werd gek!

Anderlecht staat wel weer in de top acht, maar moet hopen dat Slimani snel weer helemaal fit is. Want Raman gaat niet elke week eentje raak koppen. Ze hebben meer gewicht vooraan nodig.