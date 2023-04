Cijfers bewijzen: dit wordt de vervanger van Verschaeren de komende weken

Bij afwezigheid van Yari Verschaeren is er een andere middenvelder bij Anderlecht opgestaan. Mooi was het allemaal niet in Eupen, maar Majeed Ashimeru stak er wel met kop en schouders bovenuit.

De Ghanese middenvelder is enorm populair in de kleedkamer van Anderlecht. Hij is één van de sfeermakers. Nu maakt hij zich ook belangrijk op het veld. Ashimeru speelde een absolute topmatch. Hij vervolledigde 43 van zijn 48 passes en verloor geen enkele keer de bal. Hij won vijf van de zes tackles die hij uitvoerde en onderschepte de bal maar liefst 11 keer. Daarnaast won hij nog eens 13 van zijn 15 grondduels. Er werd veel gesproken over de afwezigheid van Verschaeren en wie hem zou moeten vervangen, maar Ashimeru komt nog het dichtst bij het spel van de onfortuinlijke middenvelder. Lior Refaelov speelde geen grootse match en blesseerde zich ook nog eens. De kans is groot dat Arnstad zo in de ploeg zal komen en Ashimeru een rijtje zal mogen opschuiven de komende weken.