Anderlecht mikt hoger en Riemer heeft goed nieuws voor volgend weekend

Anderlecht heeft gedaan wat het moest doen in Eupen, maar veel overschot hadden ze niet. Brian Riemer weigert echter naar de concurrentie achter hen te kijken, maar doet dat wel naar die voor hen.

Volgend weekend staat er immers de match tegen Westerlo op het programma. De Kempenaren staan net voor Anderlecht in het klassement en als ze winnen, springen ze over de mannen van Jonas De Roeck op basis van doelpuntensaldo.

"Ik kijk al uit naar dat duel", zei Riemer gisteren. "We kunnen naar plek zeven wippen. Ik kijk niet te veel naar wat ze achter ons doen. Ik kijk alleen vooruit."

Voor die wedstrijd heeft hij alvast één belangrijke pion terug. "Slimani (die niet in de selectie zat in Eupen) zal dan weer kunnen spelen. Benito deed het goed, maar het is een heel ander profiel. Islam kan oorlog maken. Die beweegt niet als ze tegen hem beuken."