Nog wat meer druk gezet op Club Brugge: Gent zorgt bij comeback Tissoudali voor historische verwezenlijking

Er bestond weinig twijfel over dat het Gent zou lukken, maar het blijft een historische verwezenlijking. Het is voor het eerst in de geschiedenis buitenshuis bij dit Seraing gaan winnen. De comeback van Tissoudali is de kers op de taart.

Na het plotse vertrek van Ngadeu opteerde Vanhaezebrouck om te switchen naar een 4-3-3, met Castro-Montes, Okumu en Odjidja die in het elftal kwamen. Tissoudali zat na een lange revalidatie voor het eerst in de selectie, maar begon wel op de bank. Misschien wel slim, gezien de staat van het veld. De regenval maakte het nog meer een akker.

Dat verhinderde niet dat het volledig éénrichtingsverkeer werd. Dietsch moest aan de bak. De doelman stelde de 0-1 nog even uit met een reflex bij een kans voor Castro-Montes en door zich niet te laten verrassen door een verrassende poging in de korte hoek van Samoise.

Met de onvermijdelijke Orban tussen de lijnen, was het slechts uitstel van executie. In de draai raak schieten van in de grote rechthoek: het was weer prima gedaan van de Nigeriaan. Cuypers legde ook eens aan van in de zestien meter. Het was een knal waar Dietsch wel raad mee wist.

Toch slechts een krappe voorsprong voor de Buffalo's dus aan de rust, maar na de koffie werden de meegereisde supporters snel gerustgesteld. Orban onderschepte een slechte terugspeelbal van Sissoko. Een 'gift' voor Gift en de 0-2 was een feit.

Een goede avond voor zijn statistieken en het waren niet enkel doelpunten die de aanvaller achter zijn naam kreeg. Een boogbal werd een assist voor Cuypers: de 0-3 botste via Dietsch in doel. De centrale verdedigers deden in offensief opzicht zowaar ook mee aan het feestje. Actie en voorzet Okumu, doelpunt Torunarigha en 0-4.

Daarmee was het doelpuntenfestival nog niet ten einde: Cuypers kopte op voorzet van Odjidja via de paal de forfaitscore op het bord. Bij de vorige verplaatsingen had Gent niet gewonnen bij Seraing, dat gebeurde deze keer wél en met het grootste gemak. Club moet zondag winnen in Mechelen om in het spoor van Gent te blijven.

