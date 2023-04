Orban en Cuypers geven Vanhaezebrouck het nakijken: "Dit heb ik zelden meegemaakt"

Gisterenavond werd RFC Seraing op de 31ste speeldag van de Jupiler Pro League van de mat geblazen door een sterk KAA Gent (0-5).

Gift Orban opende de score in de achttiende minuut en verdubbelde de score in de tweede helft (52ste minuut). Nadien was Orban uitgescoord, maar een assist kon er wel nog bij. Hij bediende Hugo Cuypers die het derde doelpunt voor Gent maakte (54ste minuut). Jordan Torunarigha vulde de score kort na het uur aan (62e minuut), terwijl Cuypers ook nog een tweede keer kon prikken om de score op een forfaitaire uitslag te laten lijken (78e minuut), 0-5.

De twee Gentse spitsen, Gift Orban en Hugo Cuypers, scoorden dus elk twee keer in Seraing. In hun laatste vijf wedstrijden in alle competities hebben ze 19 keer gescoord. "Heb ik ooit zo'n rijkdom aan aanvallend talent meegemaakt bij KAA Gent? Bij Anderlecht wel, maar daar praten we niet meer over. Dat heb ik zelden meegemaakt. En we zitten nog steeds zonder Depoitre en Lemajic door blessures. We kunnen niet negeren dat de transfers van Cuypers en Orban twee fantastische deals waren", zei Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

Hebben de Buffalo's momenteel de beste aanval in de Jupiler Pro League? "Als je afgaat op de cijfers wel. Maar het is moeilijk te zeggen. Als we de vorige wedstrijden tegen sterkere tegenstanders hadden gespeeld, waren onze cijfers ook veel lager geweest", besloot de coach van de Buffalo's heel nederig.