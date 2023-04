🎥 Kippenvelmoment: Tarik Tissoudali maakt zijn rentree onder groot jolijt van de meegereisde fans

Tarik Tissoudali kan zich opnieuw voetballer noemen. Na maanden blessureleed heeft hij zijn rentree gemaakt.

Met nog 20 minuten te spelen was het zo ver. Tarik Tissoudali maakte zich in Seraing op om in te vallen. Hij verving Gift Orban.

De meegereisde supporters zagen het graag gebeuren en zongen zijn naam. Zo kwam Tissoudali onder groot applaus opnieuw een voetbalveld op.

Tissoudali scheurde aan het begin van het seizoen zijn kruisbanden. Sindsdien revalideerde hij heel de tijd en op Seraing maakte hij dus zijn comeback.