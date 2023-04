Tissoudali blij als een kind, maar maakt nog één kanttekening: "Staat nog niet op punt"

Zo blij als een kind was hij. Tarik Tissoudali is een man die op een voetbalveld hoort te staan. Na maanden van revalidatie en hard werken was het moment gisteren daar op het veld van Seraing. En of hij er blij mee was...

Tissoudali kon het niet onder stoelen of banken steken. "Ik ben hartstikke blij om terug te zijn. Acht maanden lang werkte ik keihard aan mijn terugkeer. Ik ben dankbaar." "Ik wist niet hoe het voelt om zo lang niet op het veld te staan, want had nooit eerder zo'n blessure. Ik ben dankbaar dat ik weer mag voetballen." Hij had zelfs een kans om te scoren, maar moet nog even wachten op het juiste matchritme. "Het balgevoel staat nog niet helemaal op punt. Ik kon vandaag misschien wel een doelpuntje maken. Maar eens er eentje in vliegt, zullen die wel blijven komen."