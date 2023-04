Hein Vanhaezebrouck trots op zijn spelers: "Om op dit veld met zo'n precisie en technische kwaliteit te spelen..."

Gisterenavond zette KAA Gent een knappe prestatie neer door met 0-5 te gaan winnen op Seraing. Op drie speeldagen van het einde ziet het er erg goed uit voor de Buffalo's.

0-5, dat was gisteren de score waarmee KAA Gent de mannen van Seraing kwam verpletteren in eigen huis. Twee doelpunten van Orban en Cuypers en dan nog één doelpunt van Torunarigha zorgden voor de overwinning. "We hadden een zware wedstrijd verwacht tegen een tegenstander die er altijd voor vecht. De grote clubs kwamen hier weliswaar bijna allemaal winnen, maar de score was vaak erg nipt. Gezien de weersomstandigheden van de afgelopen dagen wisten we dat het veld erg zwaar zou zijn. Er werd verwacht dat het zaterdag erg winderig zou zijn, maar dat was gelukkig niet het geval", vertelde Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

"Seraing stond in de eerste helft goed opgesteld en vocht voor elke bal, ook al hadden we een tweede doelpunt moeten maken. Na de pauze was het veel gemakkelijker en ik ben blij met de twee doelpunten van Gift (Orban) en Hugo (Cuypers) en het doelpunt van Jason (Torunarigha)", ging de coach van de Buffalo's verder. "Na de wedstrijd ben ik naar het veld gegaan en zag ik zones die helemaal kapotgelopen waren. Ik ben echt trots op wat mijn spelers op dit veld hebben laten zien. Om op dit veld met zo'n precisie en technische kwaliteit te spelen, dat is niet eenvoudig. Ik ben echt blij", besloot Vanhaezebrouck.