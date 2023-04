Jean-Sébastien Legros woedend: "Ik kan niet trots zijn op mijn spelers"

RFC Seraing ging zaterdagavond op de 31e speeldag van de Jupiler Pro League met 0-5 de boot in tegen een sterk KAA Gent en ziet de degradatie nu wel heel dichtbij komen.

Gisterenavond was niet meteen een avond om blij van te worden voor de spelers en supporters van Seraing. KAA Gent kwam op bezoek op de 31ste speeldag en speelde de Luikse ploeg van de mat. Gift Orban, hoe kon het ook anders, was opnieuw goed voor twee doelpunten en een assist. Ook Hugo Cuypers wist twee keer te scoren en Jordan Torunarigha pikte ook z'n doelpuntje mee. Kopzorgen voor Seraing, want de degradatie komt nu echt wel dichtbij.

De coach van RFC Seraing, Jean-Sébastien Legros, was depressief na de wedstrijd. "Ik kan niet trots zijn op mijn spelers gezien de prestatie van dit weekend terwijl we al weken, zelfs maanden op de klippen lopen. De laatste weken hadden we interessante dingen laten zien en een positieve en vastberaden spirit", zei hij na de wedstrijd. "Het is jammer, want veel van de jongens verdienden dat niet. Ze werden in de steek gelaten door sommigen die egoïstisch waren en daar kan ik niet tegen. Ik probeer kalm te blijven, maar ben diep teleurgesteld. En er zullen gevolgen zijn", besloot Legros.

Seraing staat nu onderaan met 19 punten en stevent af op degradatie naar 1B. Als Eupen vandaag weet te winnen tegen Anderlecht, zijn Les Métallos mathematisch veroordeeld tot de degradatie.