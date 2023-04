Vanhaezebrouck schrikt zich na klinkende overwinning nog een hoedje en deelt complimenten uit voor rentrée Tissoudali

Een klinkende overwinning was de ideale manier om de rentrée van Tissoudali te vieren. Nadat die zege behaald was, schrok Hein Vanhaezebrouck zelf nog van de omstandigheden die zijn spelers overwonnen hadden.

"Ik ben enorm trots en nog meer nu ik net over het veld gelopen heb", zei Hein Vanhaezebrouck bij Eleven nadat Gent bij Seraing met 0-5 had uitgehaald. "Als je ziet hoe sommige stroken erbij liggen, goh! En hoe diep die putten zijn... Als ik zie dat we dan echt goed voetbal gebracht hebben, zegt dat veel over de ingesteldheid van de groep."

Met dank aan medische staf

Dat twintig minuten voor affluiten Tarik Tissoudali kon ingebracht worden, maakte het helemaal af. "Ik ben heel blij met en heel fier op zijn revalidatie. Ook een pluim voor de mensen van de medische staf. Zij hebben voortreffelijk werk geleverd. Hoofdkiné Mortier is daar bijvoorbeeld dagelijks mee bezig geweest."

Er valt nu nog iets moois van het laatste deel van het seizoen te maken. "Zijn ploegmaats hebben er voor gezorgd dat Tarik ook nog van Europees voetbal kan genieten. Ik ben heel trots op zijn parcours, zijn professionalisme, zijn drive. Chapeau hiervoor."