Cercle zet Anderlecht onder druk, KV Kortrijk legde hen geen strobreed in de weg

Cercle Brugge springt voorlopig over Anderlecht naar de achtste plaats na een makkelijke zege tegen KV Kortrijk. De mannen van Bernd Storck legden hun West-Vlaamse concullega's amper iets in de weg.

Bernd Storck beweerde voor de match dat zijn team klaar was voor de speelstijl van Cercle Brugge. Wel, daar was niet veel van te zien. Na drie minuten had het al 1-0 kunnen zijn, maar de goal van Ueda werd afgekeurd voor buitenspel. Feit was wel dat Kortrijk amper over de middenlijn geraakte.

Scoren in 16de minuut

Ze konden niks inbrengen tegen de hoge druk van de Vereniging. Slag om slinger waren ze de bal kwijt. Cercle werd daarvoor ook beloond met de openingsgoal. Daland vond slim Deman op links en Somers klom hoger dan iedereen om de 1-0 op het bord te zetten. En deze keer was er niets tegenin te brengen. Scoren in de 16de minuut, het rugnummer van Miguel Van Damme, die deze week een jaar overleden was.

© photonews

Bij de thuisploeg stond Majecki - terug na een ribblessure - in doel, maar die had amper werk. Eén keer moest hij ingrijpen, toen Kadri diep werd gestuurd en heel goed uithaalde. De Pool stond pal.

Naar plaats 8

Tien minuten voor rust gleed Bruno ongelukkig met de hand tegen de bal in de zestien. Nathan Verboomen twijfelde niet, net als Ueda. Die dan toch zijn 15de van het seizoen tegen de netten joeg. 2-0 en Cercle op rozen, zeker gezien het spelverloop. Kortrijk kwam wel heel zwak voor de dag.

Storck voerde bij de rust zelfs een drievoudige wissel door: Selemani, Henen en Gueye kwamen in de ploeg. Al kregen we toch hetzelfde wedstrijdbeeld: Kortrijk dat de bal niet in de ploeg wist te houden. Zelfs over de middenlijn geraken was al een opgave.

Het spelniveau verwaterde wel wat, maar de beste kansen bleven voor Cercle. De wedstrijd eindigde dus op 2-0 en groen-zwart springt dus over paars-wit, minstens tot zondagnamiddag. De strijd om de play-offs wordt nog heel interessant.