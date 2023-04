Storck deelt sneer uit aan Cercle Brugge: "Zij mogen daar blij mee zijn"

Bernd Storck beweerde vrijdag dat zijn manschappen klaar waren voor het spel van Cercle Brugge. Daar was echter niets van te zien.

Kortrijk was die eerste helft heel slecht en Cercle kwam oververdiend op 2-0. Al had Storck het zo niet gezien. "Het was niet dramatisch die eerste helft", was zijn mening. "Cercle mag blij zijn met dit soort voetbal, maar wij zijn dat niet."

De pressing van de Vereniging kan hem dus niet bekoren. "Wij hebben goede spelers, maar geen spelers die kunnen vechten. Dat missen we en daarom kan ik mijn spelers niets verwijten. In de volgende wedstrijden spelen we opnieuw tegen ploegen die voetbal willen spelen, dat ligt ons beter."

Al waren zijn spelers een pak realistischer. "Het is schandalig hoe we aan de wedstrijd begonnen. Cercle zette ons goed onder druk, maar het leek alsof we schrik hadden van hen. Dan sta je al snel 2-0 achter", aldus Kristof D'Haene.