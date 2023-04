Standard knoopt weer aan met de zege na een zinderend begin

Standard heeft na een 1 op 6 nog eens gewonnen. Op het veld van KV Oostende kwam het al snel voor. Het won uiteindelijk met 1-3.

Standard begon als een bliksemschicht aan de wedstrijd. De poging van Balikwisha werd nog van de lijn gered, maar daarna begon KV Oostende een handje te helpen. Ohio trapte half naast de bal, maar Hubert verkeek zich volledig op de bal en de bal verdween in eigen doel.

Enkele minuten later werd Ohio diepgestuurd en deze keer trapte hij wel goed op doel. Zo stond het 0-2. En na 20 minuten stond het al 0-3. Fossey stond goed bij een hoekschop en kopte van kortbij binnen.

Oostende liet zich niet doen en probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken. De kopbal van McGeehan was de beste kans, maar zijn kopbal was te centraal. Net voor de rust was daar dan toch het doelpunt voor Oostende. Ndicka vond Arase aan de 2e paal en trapte binnen.

Na de rust was er vooral veel strijd. En dat nam Urhoghide iets te letterlijk. Na een onbesuisde tackle had hij Zinckernagel vol mee. Hij kreeg rood en zo was het voor Oostende boeken toe.

Tegen 10 man nam Standard weer meer controle over de wedstrijd en het speelde de wedstrijd uit: 1-3. Al werd de 1-4 van de ingevallen Davida door nipt buitenspel afgekeurd. Zo komt het op een 5e plaats te staan en staat het op 5 punten van een play-off 1-ticket. Oostende blijft 16e staan en moet in de resterende 3 wedstrijden nog minstens 3 punten weten te vinden.