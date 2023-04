Standard kan dromen van top vier na zege op Oostende: "De coach waarschuwde ons dat Oostende niet echt voetbalde"

Standard pakte drie kostbare punten in Oostende. De top acht lijkt nu echt wel binnen handbereik voor de Rouches en er kan zelfs gedroomd worden van een plekje in de top 4. William Balikwisha was blij met de overwinning.

Standard greep Oostende bij de keel en draaide de gebruikelijke situatie in de Diaz Arena om: de druk van de Kustploeg had geen effect op de Rouches. "Het was de perfecte start. We volgden de instructies van de coach tot op de letter", glimlachte een gelukkige William Balikwisha na de wedstrijd.

KV Oostende begon ondermaats aan de partij en keek na een half uur al aan tegen een 0-3 achterstand. "We hebben deze tegenstander gedurende de week geanalyseerd. De coach had ons gewaarschuwd dat Oostende niet echt voetbalde", vervolgde de middenvelder. "Ze gingen lange ballen gooien en wij moesten achterin solide zijn".

Oostende eindigde de wedstrijd met 10 man, en verschillende zware duels leidden tot 8 minuten blessuretijd. Na de wedstrijd en de gebruikelijke feestelijkheden met de fans kan Standard het zich nog veroorloven om te dromen...al relativeert Balikwisha.

"Het maakt ons gelukkig om de fans gelukkig te maken. Nu, de top vier... We zullen wedstrijd na wedstrijd zien," lacht hij, met het gebruikelijke cliché. "De overwinning was heel belangrijk vandaag. Maar we hebben een belangrijke wedstrijd tegen Genk en we moeten gefocust zijn, ook voor onze fans", besloot Balikwisha.