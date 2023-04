Ronny Deila ziet Standard opnieuw winnen, maar er is ook nadien frustratie

Standard heeft na een 1 op 6 nog eens kunnen winnen. Trainer Ronny Deila had nadien gemengde gevoelens.

Het kon voor Standard niet beter beginnen. Na 20 minuten stond het al 0-3 voor. Eerst scoorden de Rouches via Ohio op hoekschop. Nadien maakte Ohio een omschakeling knap af en Fossey kon ook op hoekschop scoren. Standard won uiteindelijk met 1-3.

Trainer Deila was na de wedstrijd tevreden met de zege. "We speelden de 1e 20 minuten heel erg goed", verklaarde hij na afloop aan Sporza. "We creëerden 4 grote kansen en scoorden er 3. Dat toont hoe goed we zijn."

Al was er na de wedstrijd ook wel wat frustratie. "Nadien maken we het onszelf wel opnieuw moeilijk", was Deila streng. "Daardoor komen ze opnieuw in de wedstrijd. Ik ben wel gefrustreerd dat we niet gewoon blijven spelen zoals in de openingsfase."

Standard staat 5e en op 5 punten van play-off 1. Deila weet wat Standard moet doen: "Nu willen we de komende 3 wedstrijden gewoon winnen."