Worden het Champions' of Europe play-offs voor Standard? "Een overwinning en we zijn er, denk ik"

De overwinning van Standard laat hen toe vooruit te kijken, ook al lijkt Gent buiten bereik. Ronny Deila maakte geen fout...

Na de overtuigende overwinning in Oostende was Ronny Deila zeer tevreden...over het eerste half uur van zijn ploeg. "Ik denk dat de eerste 30 minuten perfect waren. Vier kansen, drie doelpunten, veel beter hadden we het niet kunnen doen", gaf de Standard-coach toe. "Oostende had niet eens de bal", ging hij verder.

Na een licht verontrustende 1/6 kwamen de Rouches op het beste moment terug van een achterstand. "We hebben laten zien waartoe we in staat zijn als we op ons best spelen", stelde Deila tevreden. "Helaas komen we zelf nog steeds in de problemen. Oostende mag nooit meer in deze wedstrijd komen. We speelden te zijwaarts, dat frustreerde me", maakte de coach van Standard nog eens duidelijk.

Top 8 nog niet zeker

Een slecht resultaat op KVO en Standard had kunnen gaan beven. Ronny Deila weet het: "De Europe play-offs bereiken is echt cruciaal, en als we hier verliezen, zitten we in een potentieel gecompliceerde situatie. KAA Gent blijft vier punten op voorsprong staan, Deila droomt niet te veel.

"Ik denk dat we moeten beseffen waar we staan in het klassement, de top 4 zal moeilijk worden. Maar de top 8 is dichtbij. Een overwinning en we zijn er, denk ik", zei hij. "We zullen tot het einde gefocust moeten blijven, want de andere ploegen in de strijd zijn ook erg sterk. Charleroi, Club Brugge, Anderlecht, Cercle Brugge, Westerlo en Standard: 6 ploegen voor 4 plaatsen. Het zou echter een ramp zijn voor ons als we er niet in slagen om het te halen", besloot Deila.