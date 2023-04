Dominik Thalhammer baalt na de rampzalige start tegen Standard, maar trekt zich nog aan iets op

KV Oostende ging met 1-3 tegen Standard de boot in na een desastreuze start. Achteraf was de teleurstelling groot.

Trainer Dominik Thalhammer wist meteen waar de reden voor de nederlaag lag. "We begonnen slecht aan de wedstrijd en stonden daardoor meteen 0-3 achter", vertelde hij bij Sporza.

Nadien zag Thalhammer wel goede dingen. "We toonden karakter en ook begonnen we aan de 2e helft goed", aldus Thalhammer. Zo kwam Oostende opnieuw in de wedstrijd en zeker met de 1-3 op het bord.

Op het uur was er wel de rode kaart van Urhoghide. "Die was dom en daardoor was het bijna onmogelijk om nog terug te keren", was Thalhammer duidelijk.

Het bleef 1-3 en zo moet Oostende met nog 3 matchen te gaan, nog 3 punten goedmaken om degradatie te ontlopen. "Iedereen is teleurgesteld nu, maar alles is nog mogelijk. We blijven erin geloven", besloot de Oostenrijker.