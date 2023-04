Kopjes naar beneden bij KV Oostende, doelman slaat mea culpa na blunder

Wat een rotstart nam KV Oostende tegen Standard... Na een dik kwartier stond het al 0-3. Doelman Guillaume Hubert ging net als zijn ploegmaats kopje onder aan de eigen zee.

Het eerste doelpunt kwam er na een fout van Hubert zelf, die Ohio net voor zijn neus nog zijn voet tegen de bal liet zetten. “Ik moet de beelden nog eens terugzien. Ik focus me volledig op de bal en zet een stapje te veel naar voren. Inderdaad, ik ga me niet wegstoppen en weet dat ik op dat moment beter moet doen", geeft hij toe bij HLN.

Met nog drie matchen te gaan, moet Oostende nu hopen dat Anderlecht wint van Eupen. En dat ze zelf volgende week tegen STVV nog eens met de drie punten kunnen gaan lopen. Dat wordt waarschijnlijk de wedstrijd van de laatste kans.

"Het ging sowieso moeilijk worden na vanavond, maar dit is een gemiste kans. We gaan er alles aan doen om op de volgende speeldag punten te pakken bij Sint-Truiden. Ik hoop dat de groep nog geloof hecht in een goeie afloop en gemotiveerd aan de aftrap komt."