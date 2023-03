Toby to the rescue! Alderweireld duwt moedig Zulte Waregem wat dieper de put in met twee doelpunten in het slot

De 31ste speeldag werd vandaag op gang getrapt door Zulte Waregem en Antwerp. Ondanks de hevige regen en wind moesten beide ploegen op zoek naar punten.

Prettig weer was het niet, maar de regen en wind konden niet verhinderen dat Zulte Waregem en Antwerp vanavond de 31ste speeldag op gang trapten. Bij Zulte Waregem konden ze opnieuw beroep doen op Ruud Vormer, die net als Antwerpspelers Toby Alderweireld en Calvin Stengs, opnieuw in de basis stonden. Zulte Waregem, dat nog steeds strijdt tegen de degradatie naar 1B, kon natuurlijk wel punten gebruiken. Antwerp was bij een overwinning zeker van een plek in de Champions' play-offs. Er stond dus heel wat op het spel vanavond voor beide ploegen, maar in de openingsfase was daar niet veel van te merken. Het spel kwam gezapig op gang en buiten een poging van Balikwisha die voorlangs naast ging was er geen doelgevaar in het openingskwartier.

In de zestiende minuut kon Kerk de bal doortikken op Muja, maar zijn inzet werd met een knappe reflex van Louis Bostyn in hoekschop verwerkt. Op die hoekschop leek The Great Old ook op voorsprong te komen. Toby Alderweireld kopte de bal koel tegen de netten, maar het doelpunt werd afgekeurd nadat Bert Put naar het scherm geroepen werd. Geen voorsprong voor Antwerp, alles te herdoen. Bij Essevee waren ze alleszins gewaarschuwd. Een tiental minuten later kon de thuisploeg ook een eerste keer zorgen voor doelgevaar. De snelle Fadera brak met een goede counter door. Zijn poging werd afgeblokt en zo was er een goede reflex nodig van Jean Butez, die zo de 1-0 wist te voorkomen. Er was nog een grote kans voor Calvin Stengs, maar hij besloot wild over. Al bij al zagen we een teleurstellende eerste helft met slechts weinig doelgevaar.

Photonews

Na de rust lag het veld er duidelijk al wat zwaarder bij als in de eerste, maar er moest natuurlijk verder gevoetbald worden. Na heel wat heen en weer getrap was het toch de thuisploeg die het eerste doelgevaar liet optekenen in de tweede periode. Via Brüls en Ndour geraakte de bal voor de voeten van Jelle Vossen. De ervaren spits zag zijn poging in hoekschop verwerkt worden door Butez en zo kreeg The Great Old al een serieuze waarschuwing na amper vijf minuten spelen na de rust. Nadien nam Antwerp de wedstrijd stilletjes aan over. Bij Zulte Waregem hielden ze goed stand door enorm hard te werken en goed in de organisatie te blijven spelen. Op het uur kon Antwerp een eerste keer gevaarlijk zijn, maar de poging van Kerk was te zwak om Bostyn te kloppen.

Toby to the rescue

Aan inzet geen gebrek bij Zulte Waregem, maar echt uitgespeelde kansen creëren bleef de hele wedstrijd moeilijk. Toch was het niet de meest eenvoudige wedstrijd voor de verdediging van Antwerp. De snelle Ndour en Fadera lieten Bataille en De Laet het onderste uit de kan halen en ook Jelle Vossen deed het in de spits zeker niet verkeerd. Bij The Great Old ontbrak het vooral aan creativiteit, want het balbezit hadden ze wel. Calvin Stengs probeerde wel enkele keren iets te forceren, maar de Nederlander wist al die goede intenties lang niet om te zetten in concreet doelgevaar. Enkele minuten voor tijd wist Stengs dan toch een assist af te leveren. Toby Alderweireld kopte een voorzet van hem staalhard tegen de netten. Een koude douche voor de spelers van Essevee, maar die douche werd nog kouder want een minuutje later ging de bal op de stip na handspel. Wie anders dan Toby Alderweireld knalde The Great Old naar een 0-2 zege. Pijnlijk voor Zulte Waregem, maar uiteindelijk wel een verdiende overwinning voor de bezoekers.