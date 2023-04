Van Bommel blijft op zijn hoede na nieuwe overwinning: "Alle wedstrijden zijn zwaar in België"

Royal Antwerp ging gisteren op bezoek bij Zulte Waregem. Trainer Mark Van Bommel pakte de drie punten mee naar Antwerpen.

"Ik denk dat dit een dik verdiende overwinning is. Bij de laatste pass of bij de afwerking liep het vaak fout. Ik denk dat we best veel mogelijkheden uitgespeeld hebben, en dat onder deze weersomstandigheden", begon Marc Van Bommel op de persconferentie. Daarmee is het ook wel zo'n beetje gezegd. Ondanks dat Zulte Waregem goed georganiseerd speelde en enkele keren kon tegenprikken op de counter had Antwerp het balbezit en een veelvoud aan kansen. En de weersomstandigheden? Nee, die waren ook niet prima. Van minuut één tot minuut 90 regende het pijpenstelen en dat maakte het in de tweede helft veel zwaarder om op te voetballen. Uiteindelijk brachten twee doelpunten van Toby Alderweireld toch langszij en zo won Antwerp met 0-2.

Door deze overwinning komt Antwerp (minstens voor even) wat korter bij Union en koploper Genk. Union staat nog twee punten voor en heeft nog een wedstrijd te spelen dit weekend tegen STVV terwijl Genk er vijf voorstaat en nog zal spelen tegen Oud-Heverlee Leuven. "We willen de kloof met de twee ploegen boven ons natuurlijk kleiner maken. Dat betekent dat je de komende wedstrijden wel moet winnen, en dat zal een zware taak zijn voor ons. Laat ik het zo zeggen: alle wedstrijden zijn zwaar in België. Geen enkele wedstrijd is gemakkelijk, en ook de komende wedstrijden zal het niet eenvoudig zijn", besloot Van Bommel, trainer van Antwerp op de persconferentie.