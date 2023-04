Frederik D'Hollander geeft toe: "We moesten rekenen op pech voor Antwerp"

Frederik D'Hollander stond gisterenavond voor zijn eerste thuismatch als hoofdcoach van Zulte Waregem. Op de 31ste speeldag moesten ze vol aan de bak tegen Antwerp. In het absolute slot moest Essevee zich pas gewonnen geven.

Frederik D'Hollander, die voor de tweede keer als hoofdcoach van Zulte Waregem op de bank zat, moest met zijn Essevee de 31ste speeldag openen tegen Antwerp. Op een regenachtige vrijdagavond aan de Gaverbeek zag D'Hollander zijn ploeg een hele wedstrijd hard knokken. Spijtig genoeg voor de nieuwe coach wist zijn ploeg het punt niet over de streep te trekken. Toby Alderweireld maakte twee doelpunten en zo bleef Zulte Waregem met lege handen achter. "Het was een moedige strijd, maar in balbezit konden we te weinig brengen tegen dit Antwerp. Uiteindelijk was het een verdiende zege voor de bezoekers", begon Frederik D'Hollander heel nederig op de persconferentie.

Zulte Waregem streed moedig en kon op de counter wel wat kansen bij elkaar voetballen, maar winnen scoren lukte niet. "Als club in onze situatie hoop je natuurlijk dat je op voorsprong kan komen. We moesten rekenen op pech voor Antwerp om voor te kunnen komen. De kleine momentjes hebben we vandaag net te weinig gepakt", legt de coach van Essevee uit. Voor Frederik D'Hollander komen er de volgende weken nog drie belangrijke wedstrijden aan, te beginnen met een verplaatsing naar Charleroi volgende week.