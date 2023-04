Balende Jelle Vossen na nieuwe nederlaag: "Dat maakt het mentaal allemaal ook wat lastiger"

Ontgoocheling alom bij Zulte Waregem gisteren. Jelle Vossen zag zijn team in de slotminuten nog twee doelpunten en dus ook een puntje te grabbel gooien tegen Antwerp.

De 31ste speeldag was voor Zulte Waregem niet wat ze gehoopt hadden. Thuis tegen Antwerp zag het er lang naar uit dat Essevee een puntje zou pakken, maar dat was tevergeefs. Vijf minuten voor tijd kon Antwerp nog twee keer scoren via Alderweireld. "Voor mezelf was het een moeilijke wedstrijd, maar over het algemeen hebben we wel veel strijd getoond. We hadden hoop en vertrouwen dat we vandaag een goed resultaat zouden kunnen neerzetten", vertelde een duidelijk aangeslagen Jelle Vossen meteen na de wedstrijd. "Als je ziet dat Antwerp in de eerste helft wat kansen mist, dan hoop je dat ze het deksel op de neus krijgen. We hebben daar ook wel enkele kansjes toe gehad, maar die gingen er spijtig genoeg niet in. Over het algemeen gezien is Antwerp gewoon verdiend komen winnen", voegde hij er aan toe.

Zelf kwam Jelle Vossen ook dicht bij scoren, maar het wou niet baten. "Bij mijn eerste kans vind ik dat Butez de bal heel erg goed pakt. Bij de tweede kans had ik wat pech, want de bal bleef wat hangen door de wind. Jammer, want het is van die kansjes dat we moesten profiteren", legde Vossen uit. Tijdens de wedstrijd stopte het niet met regenen en dat maakte de condities enkel en alleen zwaarder. "Vandaag hebben we 80 minuten het gevoel gehad dat we iets konden doen. We hebben ook al wedstrijden gespeeld die na de eerste helft al gespeeld waren, maar dat was vandaag niet het geval. Dat maakt het mentaal allemaal ook wat lastiger. Het is nu eenmaal het verhaal van dit seizoen, we krijgen heel wat mentale tikken", besloot Vossen na de wedstrijd.