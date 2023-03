Terugkerende Ruud Vormer heeft nog hoop na nieuwe nederlaag: "Ik probeer de moed er in te houden, in voetbal weet je nooit"

Bij Zulte Waregem moesten ze vandaag opnieuw een bittere pil slikken. In het absolute slot wist Antwerp nog twee keer te scoren en zo bleven Ruud Vormer & co met lege handen achter.

Vandaag werd de 31ste speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt door Zulte Waregem en Antwerp. In het absolute slot moest een moedig Essevee zich toch gewonnen geven. "Het is jammer. We hebben wel heel wat kansen tegengehad en ze hebben wel verdiend gewonnen, maar je weet nooit, hé", vertelt een duidelijk aangeslagen Ruud Vormer na de match in de mixed zone. Ruud Vormer was er na zes weken blessureleed opnieuw bij. De Nederlander stond meteen in de basis en maakte de negentig minuten rond. "Ik heb een lang gesprek gehad met de chirurg, want het is nog niet helemaal dopgelost. Toch heb ik gezegd dat ik gewoon zou spelen. Dat wou ik doen voor de club", verduidelijkt hij.

Met nog drie wedstrijden te gaan neemt de degradatiestress toe bij Zulte Waregem. Vandaag was het verre van slecht bij Essevee, maar het bracht niets op. "Je merkte wel dat ze in de tweede helft een beetje twijfel hadden. Ook omdat wij met Jelle Vossen enkele kleine kansjes hadden, maar het mocht niet baten", vertelt de ex-speler van Club Brugge. "Tuurlijk ben ik aangeslagen. Je hebt altijd hoop dat je thuis een keertje wint zoals Oostende tegen Club Brugge. Zo een uitschietertje, maar dat gebeurde nu niet. Daar baal ik wel een beetje van, maar ik probeer de moed er in te houden, in voetbal weet je nooit. We hebben nog drie wedstrijden. Als Eupen zondag wint van Anderlecht wordt het nog een stuk moeilijker, maar we gaan door met de jongens", besluit Ruud Vormer. Bij Zulte Waregem ligt de focus nu volledig op de wedstrijd van volgende week op bezoek bij Charleroi.