Toby Alderweireld blij met zijn twee doelpunten, maar: "Normaal waren het er drie en kreeg ik de wedstrijdbal mee naar huis"

Gisteren openden Zulte Waregem en Antwerp de 31ste speeldag. The Great Old ging met de drie punten lopen dankzij Toby Alderweireld.

Toby Alderweireld was de absolute held bij Antwerp gisteren. De verdediger van The Great Old scoorde drie keer op het veld van Zulte Waregem, maar zijn eerste doelpunt werd afgekeurd door de VAR. "Normaal waren het drie goals en kreeg ik de wedstrijdbal mee naar huis", vertelde hij na de match. Met de andere twee doelpunten wachtte de voormalige Rode Duivel tot in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Eerst kopte hij een vrijetrap van Stengs tegen de netten en nadien trapte Alderweireld nog een penalty tegen de netten.

Nog nooit eerder wist Alderweireld twee keer te scoren in één wedstrijd. Een unicum dus voor de ervaren verdediger van Antwerp. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben echt blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen", besloot hij. Antwerp is nu zeker van een plekje in de Champions' play-offs en daar zullen ze allemaal wel blij mee zijn, maar het huiswerk is nog niet af. Als The Great Old in het spoor van Genk en Union wil blijven zullen ze ook in hun komende drie wedstrijden moeten blijven punten pakken. Ze spelen nog tegen Cercle Brugge, Kortrijk en STVV.